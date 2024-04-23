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У Полтаві сталися вибухи: РФ запустила ракети

У Полтаві сталися вибухи: РФ запустила ракети

Вибух. / Фото: Associated Press

Після вибуху в небі виднівся дим.

У вівторок, 23 квітня, у Полтаві сталися вибухи. Повітряні сили попереджали про запуск росіянами ракет у напрямку регіону. 

Про це повідомили місцеві Телеграм-канали і Командування ПС. 

"У Полтаві було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні. 

Крім того, Телеграм-канал "Труха Полтава" повідомив, що в небо здійнявся дим після вибуху у Полтаві.

Після вибухів у Полтаві в небі видно стовп диму. Фото: Труха. / ©
Після вибухів у Полтаві в небі видно стовп диму. Фото: Труха.

У Полтавській області о 14:40 було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування авіаційних засобів ураження. ПС ЗСУ кілька разів повідомляли про ракети у напрямку Полтави.

Як повідомлялося, сьогодні вдень російська армія вдарила по Харкову. Стався "приліт" у приватному секторі одного з районів міста. 

Крім того, вдень Росія вдарила ракетами по Дніпропетровській області. Внаслідок атаки є потерпілі.

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