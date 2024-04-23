Окупанти скинули авіабомбу на Костянтинівку: є потерпілі

У вівторок, 23 квітня, російська армія вдарила КАБом по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок атаки постраждали п'ятеро осіб.

Про це заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Сьогодні вранці росіяни скинули на місто керовану авіабомбу. П'ятеро людей отримали поранення, двоє з них перебувають у важкому стані", - повідомив він.

Крім того, внаслідок російського обстрілу в місті було пошкоджено три будинки, автомобіль та інфраструктурний об'єкт.

Обстріл Костянтинівки 23 квітня. Фото: Вадим Філашкін.

Як повідомлялося, вночі Росія завдала ударів дронами і ракетами. Сили ППО знищили 15 російських дронів. Загалом окупанти випусти 16 БпЛА.

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