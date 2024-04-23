Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти скинули авіабомбу на Костянтинівку: є потерпілі

Окупанти скинули авіабомбу на Костянтинівку: є потерпілі

Обстріл Костянтинівки 23 квітня. Фото: Вадим Філашкін.

Пошкоджено житлові будинки.

У вівторок, 23 квітня, російська армія вдарила КАБом по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок атаки постраждали п'ятеро осіб.

Про це заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Сьогодні вранці росіяни скинули на місто керовану авіабомбу. П'ятеро людей отримали поранення, двоє з них перебувають у важкому стані", - повідомив він.

Крім того, внаслідок російського обстрілу в місті було пошкоджено три будинки, автомобіль та інфраструктурний об'єкт.

Обстріл Костянтинівки 23 квітня. Фото: Вадим Філашкін. / ©
Обстріл Костянтинівки 23 квітня. Фото: Вадим Філашкін.

Як повідомлялося, вночі Росія завдала ударів дронами і ракетамиСили ППО знищили 15 російських дронів. Загалом окупанти випусти 16 БпЛА.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація