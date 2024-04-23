В Україні оголошено повітряну тривогу: що відомо (мапа)

У вівторок, 23 квітня, у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Існує загроза ударів балістикою.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога", - повідомили ПС.

Тривога почалася на півдні та сході країни, а згодом поширилася на деякі північні та центральні регіони, а також - Київ.

Актуальна мапа повітряних тривог станом на 12:50 вівторка, 23 квітня.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про закінчення тривоги. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Як повідомлялося, під час повітряної тривоги у Дніпрі пролунала серія потужних вибухів. ПС ЗСУ попереджали про запуск ракети у напрямку міста.

Крім того, у Запоріжжі сталися вибухи. Область "почервоніла" через загрозу ударів балістичним озброєнням.

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