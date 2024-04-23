У Франції загинули п'ять мігрантів, які хотіли дістатися Британії: деталі

Берегова охорона все ще проводить пошуково-рятувальні операції в морі.

У Франції, намагаючись перетнути Ла-Манш з метою потрапити до Британії на переповненому човні, загинули п’ятеро людей, зокрема - дитина.

Про це пише Reuters.

Як стало відомо, на судні, яким люди намагалися дістатися Британії, перебувало 110 мігрантів. Якоїсь миті там почалася паніка. Ні префектура, ні берегова охорона не можуть сказати, скільки людей вдалося врятувати або яка кількість із них зникла безвісти.

"Попередня кількість загиблих становить п'ятеро людей: троє чоловіків, жінка і дитина. Після того, як човен спочатку застряг на березі, він знову вийшов у море. Ймовірно, на перевантаженому човні стався рух натовпу, що призвело до кількох жертв", - сказав представник префектури.

За словами речника, берегова охорона все ще проводить пошуково-рятувальні операції в морі після того, як офіційний представник назвав “напруженим” ранком, з кількома спробами перетину.

Ці спроби були зроблені після того, як верхня палата британського парламенту прийняла закон, який дозволить уряду Сполученого Королівства відправляти шукачів притулку до Руанди, а не залишатися у Британії для обробки.

“Ці трагедії мають припинитися”, – сказав міністр внутрішніх справ Британії Джеймс Клеверлі щодо п’яти нових смертей мігрантів у морі.

Припинення потоку мігрантів є пріоритетом для уряду британського прем’єр-міністра Ріші Сунака, який каже, що план щодо Руанди діятиме як стримуючий фактор. Правозахисні групи та інші критики кажуть, що це негуманно.

Десятки тисяч мігрантів, багато з яких тікали від воєн і бідності в Африці, на Близькому Сході та в Азії, досягли Британії за останні роки, перетнувши Ла-Манш на маленьких човнах у ризикованих подорожах, організованих бандами контрабандистів людей.

Ла-Манш є одним із найжвавіших судноплавних шляхів у світі, а течії сильні, тому переправа на невеликих човнах небезпечна.

Контрабандисти зазвичай перевантажують човни, залишаючи їх ледь на плаву та під загрозою бути захльостаними хвилями, намагаючись дістатися до британських берегів.

Нагадаємо, що у Франції поблизу Страсбурга в муніципалітеті Суффельвеєрсайм невідомий чоловік напав з ножем біля школи на двох дітей.

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