Во Франции погибли пять мигрантов, которые хотели добраться до Британии: детали

Во Франции, пытаясь пересечь Ла-Манш с целью добраться до Британии на переполненной лодке, погибли пять человек, в том числе ребенок.

Об этом пишет Reuters.

Как стало известно, на судне, которым люди пытались добраться до Британии, находилось 110 мигрантов. В какой-то момент там началась паника. Ни префектура, ни береговая охрана не могут сказать, сколько людей удалось спасти или какое количество из них пропало без вести.

"Предыдущее число погибших составляет пять человек: трое мужчин, женщина и ребенок. После того, как лодка сначала застряла на берегу, она снова вышла в море. Вероятно, на перегруженной лодке произошло движение толпы, что привело к нескольким жертвам", — сказал представитель префектуры.

По словам спикера, береговая охрана до сих пор проводит поисково-спасательные операции в море после того, как официальный представитель назвал утро "напряженным", с несколькими попытками пересечения границы.

Эти попытки были сделаны после того, как верхняя палата британского парламента приняла закон, позволяющий правительству Соединенного Королевства отправлять искателей убежища в Руанду, а не оставлять в Британии для обработки.

"Эти трагедии должны прекратиться", — сказал министр внутренних дел Британии Джеймс Клеверли по поводу пяти новых смертей мигрантов в море.

Прекращение потока мигрантов является приоритетом для правительства британского премьер-министра Риши Сунака, который говорит, что план по Руанде будет действовать как сдерживающий фактор. Правозащитные группы и другие критики говорят, что это негуманно.

Десятки тысяч мигрантов, многие из которых сбегали от войн и бедности в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии, добрались до Британии в последние годы, пересекая Ла-Манш на маленьких лодках в рискованных путешествиях, организованных бандами контрабандистов, перевозящих людей.

Ла-Манш является одним из самых оживленных судоходных путей в мире, а течения там сильные, поэтому переправа небольшими лодками опасна.

Контрабандисты обычно перегружают лодки и оставляют их едва на плаву и под угрозой быть накрытыми волнами, пытаясь добраться до британских берегов.

Напомним, что во Франции вблизи Страсбурга в муниципалитете Суффельвейерсайм неизвестный мужчина напал с ножом у школы на двоих детей.

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