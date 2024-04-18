Во Франции произошла резня: пострадали дети

Во Франции вблизи Страсбурга в муниципалитете Суффельвейерсайм неизвестный мужчина напал с ножом у школы на двоих детей. В результате инцидента несовершеннолетние получили ранения.

Об этом со ссылкой на местные власти пишет Reuters.

Как стало известно, неизвестный мужчина напал возле школы на двоих детей. Им он нанес ножевые ранения. В результате чего несовершеннолетних доставили в больницу. Однако детали инцидента пока неизвестны.

Однако местные издания сообщают, что пострадавшими оказались две девочки 6 и 11 лет.

Напомним, что Макрон подтвердил, что Франция перехватывала летевшие на Израиль иранские дроны.

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