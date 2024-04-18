У Франції сталася різанина: постраждали діти

У Франції поблизу Страсбурга в муніципалітеті Суффельвеєрсайм невідомий чоловік напав з ножем біля школи на двох дітей. Внаслідок інциденту неповнолітні зазнали поранень.

Про це з посиланням на місцеву владу пише Reuters.

Як стало відомо, невідомий чоловік напав біля школи на двох дітей. Їм він завдав ножових поранень. Внаслідок чого неповнолітніх доставили до лікарні. Проте деталі інциденту наразі невідомі.

Проте місцеві видання повідомляють, що постраждалими виявилися дві дівчинки 6 та 11 років.

Нагадаємо, що Макрон підтвердив, що Франція перехоплювала іранські дрони, які летіли на Ізраїль.

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