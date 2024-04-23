В Запорожье произошли взрывы

В Запорожье во время воздушной тревоги 23 апреля раздались взрывы. Запорожская область "покраснела" в 12:31.

Об этом сообщили местные телеграммы-каналы и мониторинговые чаты.

"В некоторых районах Запорожья слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Суспільного", - пишет медиа.

Заметим, что воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

Как сообщалось, во время тревоги в Днепре раздалась серия мощных взрывов. Воздушные силы информировали о ракете в направлении областного центра.

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