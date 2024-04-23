У Запоріжжі сталися вибухи

У Запоріжжі під час повітряної тривоги 23 квітня пролунали вибухи. Запорізька область "почервоніла" о 12:31.

Про це повідомили місцеві Телеграм-канали і моніторингові чати.

"У деяких районах Запоріжжя було чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного", пише медіа.

Зауважимо, що Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

Як повідомлялося, під час тривоги у Дніпрі пролунала серія потужних вибухів. Повітряні сили інформували про ракету в напрямку обласного центру.

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