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У Запоріжжі сталися вибухи

У Запоріжжі сталися вибухи

Вибух. / Фото: ДСНС

Існує загроза балістики.

У Запоріжжі під час повітряної тривоги 23 квітня пролунали вибухи. Запорізька область "почервоніла" о 12:31.

Про це повідомили місцеві Телеграм-канали і моніторингові чати.

"У деяких районах Запоріжжя було чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного", пише медіа. 

Зауважимо, що Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

Як повідомлялося, під час тривоги у Дніпрі пролунала серія потужних вибухів. Повітряні сили інформували про ракету в напрямку обласного центру. 

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