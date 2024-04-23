У Запоріжжі сталися вибухи

Існує загроза балістики.
У Запоріжжі під час повітряної тривоги 23 квітня пролунали вибухи. Запорізька область "почервоніла" о 12:31.
Про це повідомили місцеві Телеграм-канали і моніторингові чати.
"У деяких районах Запоріжжя було чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного", пише медіа.
Зауважимо, що Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.
Як повідомлялося, під час тривоги у Дніпрі пролунала серія потужних вибухів. Повітряні сили інформували про ракету в напрямку обласного центру.