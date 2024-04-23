Повторна ВЛК для "обмежено придатних": юрист розвінчав популярний міф

Військовозобов'язана особа має статус "обмежено придатної", до того часу, поки знову не пройшла військово-лікарську комісію. Ба більше, самостійно перепроходити ВЛК у зв'язку зі скасуванням статусу "обмежено придатного" на даний час потреби немає, оскільки ще не внесено відповідні зміни до законодавства.

Про це розповів юрист Роман Лихачов в ефірі телемарафону.

"На даний час, хоча й прийняті зміни до закону, однак у переліку захворювань і змін до 402 наказу Міноборони України, який саме і встановлює принципи придатності і непридатності особи для проходження військової служби, ще не встановлено", - йдеться у повідомленні.

Наразі громадські організації, експерти та численні урядові організації працюють над змінами до цього застарілого законопроєкту.

"Одразу розвінчую якісь міфи про те, що від сьогоднішнього дня у всіх обмежено придатних цей статус недійсний - це неправда", - заявив він.

Раніше ми розповідали, у чому відмінність між вимогою ТЦК та повісткою.

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