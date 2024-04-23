У Дніпрі пролунала серія потужних вибухів

У вівторок, 23 квітні, у Дніпрі було чутно звуки вибухів. В Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу о 12:43.

Про це повідомили місцеві Телеграм-канали.

"У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - поінформувало медіа.

Перші вибухи в місті пролунали близько 12:36. Менш ніж за 20 хв у місті знову було гучно. Повітряні сили попереджали про ракету у напрямку Дніпра.

Місцева влада вибухи наразі не прокоментувала. Втім, очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук закликав мешканців не ігнорувати тривогу та перебувати в укриттях.

"Вся інформація - лише з офіційних джерел. Нічого не знімаємо і не виставляємо", - наголосив чиновник.

Як повідомлялося, під час повітряної тривоги у Запоріжжі також сталися вибухи. Тривога в області триває від 12:31.

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