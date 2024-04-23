Росіяни влучили ракетою по телевежі в Харкові: які наслідки "прильоту" (фото)

Напередодні вдень, 22 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по телевежі в Харкові. Загарбники влучили в об'єкт ракетою Х-59.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілу в Харкові та найближчих населених пунктах відсутній сигнал цифрового ефірного мовлення. Харків'яни можуть підключати кабельне та супутникове ТБ. Радіо, інтернет та мобільний зв'язок працюють", - наголосив керівник ОВА.

За його словами, загальна висота вежі до влучання становила 250 метрів. Ворожий удар стався на висоті близько 140 метрів.

Внаслідок "прильоту" пошкоджені технічні приміщення. Наразі фахівці аналізують ступінь пошкодження телевізійного обладнання. Під час тривоги співробітники перебували в укритті. Людських жертв немає.

Наслідки удару по телевежі

Наслідки ракетного удару армії РФ по телевежі в Харкові 22 квітня. / Фото: Олег Синєгубов

Наслідки ракетного удару армії РФ по телевежі в Харкові 22 квітня. / Фото: Олег Синєгубов

Наслідки ракетного удару армії РФ по телевежі в Харкові 22 квітня. / Фото: Олег Синєгубов

Наслідки ракетного удару армії РФ по телевежі в Харкові 22 квітня. / Фото: Олег Синєгубов