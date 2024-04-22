Зеленський назвав наступні цілі диктатора Путіна після України

Президент Володимир Зеленський вважає, що після України наступними цілями російського диктатора Володимира Путіна стануть країни Балтії. Втім, і це не межа.

Про це український лідер заявив в інтерв'ю для NBC News.

"Якщо Україна не вистоїть, то Путін точно вторгнеться до Балтійських держав. І не тому, що є якась цікава ідея, стратегія тощо. А тому, що Путін хоче повернути вплив Радянського Союзу. Для цього - він не приховує - хоче повернути собі повністю силою, війною всі незалежні колишні республіки Радянського Союзу", - наголошує Зеленський.

З його слів, кремлівського "фюрера" не цікавить - "в НАТО вони (країни - Ред.), або не в НАТО". Путін не боїться країн Альянсу, зауважує Зеленський.

"І тому це його стратегія. Безумовно, після балтійських держав під ударом буде і Польща, і частина Німеччини", - наголосив український президент.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський пояснив, кого і чому боїться Путін. Український лідер вважає, що кремлівський диктатор є дуже слабкою людиною.

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