День ангела 23 квітня: кого та як вітати з іменинами

23 квітня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 23 квітня

23 квітня 2024 року привітайте з іменинами Анатолія, Афанасія, Валерія, Георгія (Юрія), Івана (Яна), Олександру, Софію.

Анатолій — давньогрецьке ім'я, яке означає "житель Анатолії". В дитинстві хлопчик часто замкнутий у собі, сором'язливий. В дорослому віці стає розважливим і урівноваженим.

Афанасій — має давньогрецькі корені і перекладається як "безсмертний". Вже в дитинстві росте врівноваженою та розсудливою дитиною. В дорослому віці стає добрим та м'яким чоловіком.

Валерій — походить від латинського слова, що означає "сильний". В дитинстві росте справжнім бешкетником, адже енергія в нього б'є через край. В дорослому віці сміливий та активний.

Георгій (Юрій) — ім'я грецького походження, що перекладається як "землероб". В дитинстві хлопчик обожнює тварин, часто буває зворушливим. В дорослому віці добре ладить з іншими людьми.

Іван (Ян) — в перекладі з давньоарамейської означає "Бог милостивий". Для маленького хлопчика основним мотиватором є похвала. А ось критику він сприймає погано. В дорослому віці стає зразковим чоловіком і батьком.

Олександра — має грецьке коріння і означає "захисниця". В дитинстві вперта бешкетниця, яка може поставити будинок з ніг на голову. В дорослому віці може стати замкнутою і дещо потайною.

Софія — давньогрецьке ім'я, яке означає "мудра". Ще в юному віці вона проявляє себе як активна дитина, рухлива, але має зворушливий внутрішній світ. В дорослому віці стає вольовою і обережною.

День ангела 23 квітня — душевні привітання в прозі і віршах

День ангела 23 квітня — душевні привітання в прозі і віршах / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій покровитель оберігає тебе від усіх негараздів, наповнює твоє життя світлом та радістю, а кожен день дарує нові можливості для здійснення мрій. Бажаю тобі міцного здоров’я, безмежного щастя та невичерпної енергії!

***

Хай ангел завжди тебе вберігає,

І в усьому, завжди, тобі допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Сьогодні твій особливий день - День Ангела. Нехай цей день буде сповнений тепла, любові та уваги від близьких. Нехай ангел-хранитель завжди веде тебе шляхом добра, захищає від усіх бід і допомагає у всіх починаннях. Зі святом!

***

У цей святковий день приймай найкращі побажання

Душевного тепла, добра, краси й любові,

А ще – нехай здійсняться сподівання,

Щоб рідні та близькі були здорові.

Ти з Ангелом Хранителем своїм

Дружи всім серцем, довіряй секрети,

І вір в дива чудесні разом з ним,

Так не потрапиш ти у злі тенета!

***

Вітаю з чудовим святом - Днем Ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, даруючи тобі віру в краще, надію на успіх та любов, яка зігріває серце. Бажаю тобі бути щасливим, здоровим і завжди відчувати підтримку небесних сил!

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