День ангела 23 апреля: кого и как поздравлять с именинами

23 апреля 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 23 апреля

23 апреля 2024 поздравьте с именинами Анатолия, Афанасия, Валерия, Георгия (Юрия), Ивана (Яна), Александру, Софию.

Анатолий — древнегреческое имя, которое означает "житель Анатолии". В детстве мальчик часто замкнут в себе, застенчивый. Во взрослом возрасте становится рассудительным и уравновешенным.

Афанасий имеет древнегреческие корни и переводится как "бессмертный". Уже в детстве растет уравновешенным и здравомыслящим ребенком. Во взрослом возрасте становится добрым и мягким мужчиной.

Валерий происходит от латинского слова, что означает "сильный". В детстве растет настоящим озорником, ведь энергия у него бьет через край. Во взрослом возрасте смелый и активный.

Георгий (Юрий) — имя греческого происхождения, которое переводится как "земледелец". В детстве мальчик обожает животных, часто бывает трогательным. Во взрослом возрасте хорошо ладит с другими людьми.

Иоанн (Ян) — в переводе с древнеарамейского означает "Бог милостивый". Для маленького мальчика основным мотиватором есть похвала. А вот критику он воспринимает плохо. Во взрослом возрасте становится образцовым мужчиной и отцом.

Александра — имеет греческие корни и означает "защитница". В детстве упрямая озорница, которая может поставить дом с ног на голову. Во взрослом возрасте может стать замкнутой и несколько тайной.

София – древнегреческое имя, которое означает "мудрая". Еще в юном возрасте она проявляет себя как активный ребенок, подвижный, но трогательный внутренний мир. Во взрослом возрасте становится волевой и осторожной.

День ангела 23 апреля – душевные поздравления в прозе и стихах

День ангела 23 апреля – душевные поздравления в прозе и стихах / Фото: Unsplash

Поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть твой покровитель оберегает тебя от всех невзгод, наполняет твою жизнь светом и радостью, а каждый день дарит новые возможности для осуществления мечтаний. Желаю тебе крепкого здоровья, безграничного счастья и неистощимой энергии!

***

Тебя мы поздравляем,

Чудес желаем лишь тебе,

Пусть жизнь к удаче провожает,

Всегда везет тебе в судьбе.



Верность пусть подругой будет,

Счастье в двери постучит,

Лишь беда совсем забудет,

И каждый комплименты говорит.

***

Сегодня твой особый день – День Ангела. Пусть этот день будет полон тепла, любви и внимания от близких. Пусть ангел-хранитель всегда ведет тебя по пути добра, защищает от всех бед и помогает во всех начинаниях. С праздником!

***

Сегодня день по праву твой,

Наш мальчик дорогой.

Все поздравленья — в твою честь,

И теплых слов не перечесть.



Удачи, жизненных побед,

Тепла, здоровья до ста лет,

Задора, бодрости душевной

И много счастья непременно!

***

Поздравляю с прекрасным праздником – Днем Ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, даря тебе веру в лучшее, надежду на успех и любовь, согревающую сердце. Желаю тебе быть счастливым, здоровым и всегда ощущать поддержку небесных сил!

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