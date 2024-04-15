Когда день святого Юрия в 2024 году: дата по новому календарю, традиции

День Юрия в 2024 году в Украине будут праздновать по новому календарю, на который ПЦУ и УГКЦ перешли от 1 сентября 2023 года.

Этот день часто называют Юрий Весенний или священномученика Георгия Победоносца. В прежние времена наши предки прислушивались к кукушке.

Какого числа день Юрия в Украине по новому календарю

С 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новый юлианский календарь, поэтому даты большинства церковных праздников сместились назад на 13 дней. Это означает, что день святого Юрия, который мы раньше праздновали 6 мая, теперь будет приходиться на 23 апреля.

Что нельзя делать на день Юрия и другие традиции праздника

Что нельзя делать на Юрьев день / Фото: pixabay.com

Святого Юрия (Георга) начали чествовать как святого мученика и воина еще в V веке. Он даже считался святым покровителем византийских императоров, а позже князей Киевской Руси. Именно в его честь назван собор святого Юра, который находится во Львове.

На иконах, как правило, святого изображают мужественным воином, сидящим на белом коне и прокалывающим копьем змея. За это он и получил свое прозвище Змееборец.

Святой Юрий уже давно стал покровителем всех воинов, хотя в украинской традиции он является защитником волков, охотящегося на своем коне в сопровождении стаи этих животных. В дохристианские времена этот период был моментом встречи настоящей весны, когда люди собирались вместе и пели веснушки.

Наши предки верили, что к Юрию нельзя выгонять скот пастись на пастбища. Запрещалось ругаться и ссориться. Наши предки верили, что ссора затянется надолго. Также не желательно стричь волосы, расчесывать их. Не стоит брать в руки острые предметы, а также шить или вышивать.

Народные приметы этого дня

На траве роса будет большой урожай проса.

Идет дождь – ждите плохого урожая.

Снежит ли иней на деревьях до удачного урожая гречихи.

Комары собираются вместе — будет потепление.

Утро безветренное и тихое — ранние посева будут удачными.

Ветер дует с южной стороны – будет хороший урожай, а если с северной – плохой.

Интересная традиция существует ко дню святого Юрия в Закарпатье. Здесь дома замаивают зелеными ветвями березы. А молодые парни обливаются водой, чтобы закалиться.

Читайте также: