Греция передаст Украине свои системы Patriot под "гарантии" США — СМИ

Сейчас в Греции шесть батарей Patriot.
Греция может передать Украине свои системы противовоздушной обороны Patriot, после того как получила от США гарантии от угроз со стороны Турции.
Об этом информирует Рronews.
Источники издания в правительстве заявили, что США уже предоставили гарантии, что в случае необходимости усиления противовоздушной обороны страна получит от Вашингтона системы Patriot вместо тех, которые будут переданы Украине, или получит финансовую компенсацию из пакета помощи в 61 млрд долларов после решения Сената и подписи президента Байден.
Издание сообщает, что в настоящее время в Греции есть шесть батарей Patriot.
По информации СМИ, Украина получит по меньшей мере одну батарею Patriot PАС-3 с ракетами PAC-2GEM, которые способны сбивать баллистические цели.
Напомним, ранее сообщалось, что в Госдепе ответили, когда Украина получит новый пакет американской военной помощи.
Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский призвал партнеров срочно предоставить Patriot.
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