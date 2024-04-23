Греция передаст Украине свои системы Patriot под "гарантии" США — СМИ

Сейчас в Греции шесть батарей Patriot.

Греция может передать Украине свои системы противовоздушной обороны Patriot, после того как получила от США гарантии от угроз со стороны Турции.

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Об этом информирует Рronews.

Источники издания в правительстве заявили, что США уже предоставили гарантии, что в случае необходимости усиления противовоздушной обороны страна получит от Вашингтона системы Patriot вместо тех, которые будут переданы Украине, или получит финансовую компенсацию из пакета помощи в 61 млрд долларов после решения Сената и подписи президента Байден.

Издание сообщает, что в настоящее время в Греции есть шесть батарей Patriot.

По информации СМИ, Украина получит по меньшей мере одну батарею Patriot PАС-3 с ракетами PAC-2GEM, которые способны сбивать баллистические цели.

Напомним, ранее сообщалось, что в Госдепе ответили, когда Украина получит новый пакет американской военной помощи.

Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский призвал партнеров срочно предоставить Patriot.

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