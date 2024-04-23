Атака БпЛА на Одессу: власти сообщили о 7 пострадавших

В результате атаки ударных беспилотников врага в Одессе пострадали семь человек.

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Об этом говорится в сообщении властей Одессы.

В сообщении указывается, что из-за атаки беспилотников были повреждены жилые дома.

"Пострадали не менее 14 квартир. На месте ГСЧС, Муниципальный караул, другие экстренные службы помогают спасать людей", — говорится в сообщении.

В Силах обороны юга сообщили, что на месте спасены 34 человека, из них 3 детей.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 23 апреля атаковали Киев ударными беспилотниками.

Кроме того, мы ранее информировали, что в результате удара "Шахедов" по Одесщине было повреждено фермерское хозяйство.

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