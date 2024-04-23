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Великобритания передаст Украине рекордный пакет военной помощи

Великобритания передаст Украине рекордный пакет военной помощи

Великобритания передаст Украине рекордный пакет помощи / Фото: rfi.fr

О новом пакете помощи объявит премьер-министр Британии Риши Сунак во время сегодняшнего визита в Польшу.

Великобритания объявила о выделении Украине нового пакета помощи в 500 миллионов фунтов стерлингов.

Об этом говорится в сообщении сайтов правительства Британии.

В сообщении указывается, что Украина стоит перед экзистенциальной угрозой, поскольку Россия продолжает варварское вторжение, рискуя безопасностью и стабильностью всей Европы.

Новый пакет помощи будет включать в себя необходимые боеприпасы, средства ПВО, беспилотники и другое необходимое военное оборудование.

Новый пакет будет содержать:

  • 60 лодок, в том числе рейдовые и водолазные катера, а также морские пушки,
  • более 1600 ударных и противовоздушных ракет, а также дополнительные ракеты большой дальности Storm Shadow,
  • более 400 единиц техники, из них 160 защищенных транспортных средств Husky, 162 бронемашины и 78 вездеходов,
  • почти 4 миллиона боеприпасов к стрелковому оружию.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс сказал, что "этот рекордный пакет военной помощи даст президенту Зеленскому и его отважной нации больше необходимых средств, чтобы изгнать Путина и восстановить мир и стабильность в Европе".

"Великобритания первой предоставила ракеты NLAW, первой дала современные танки и первой отправила ракеты дальнего действия. Теперь мы идем еще дальше. Мы никогда не позволим миру забыть экзистенциальную битву, которую ведет Украина, и с нашей постоянной поддержкой они победят", — сказал Грант. Шаппс.

Напомним, ранее сообщалось, что Минобороны Британии не потратило и половину денег из международного фонда поддержки Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Госдепе ответили, когда Украина получит новый пакет американской военной помощи.

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