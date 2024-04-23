Британія передасть Україні рекордний пакет військової допомоги

Про новий пакет допомоги оголосить прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак, під час сьогоднішнього візиту до Польщі.

Велика Британія оголосила про виділення Україні нового пакета допомоги на 500 мільйонів фунтів стерлінгів.

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Про це йдеться у повідомленні на сайти уряду Британії.

У повідомленні вказується, що Україна стоїть перед екзистенційною загрозою, оскільки Росія продовжує своє варварське вторгнення, ризикуючи безпекою та стабільністю всієї Європи.

Новий пакет допомоги буде містити у собі необхідні боєприпаси, засоби ППО, безпілотники та інше необхідне військове устаткування.

Новий пакет міститиме:

60 човнів, зокрема — рейдові та водолазні катери, а також морські гармати,

понад 1600 ударних і протиповітряних ракет, а також додаткові ракети великої дальності Storm Shadow,

понад 400 одиниць техніки, з них 160 захищених транспортних засобів Husky, 162 бронемашини та 78 всюдиходів,

майже 4 мільйони боєприпасів до стрілецької зброї.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс сказав, що "цей рекордний пакет військової допомоги дасть президенту Зеленському та його відважній нації більше необхідних засобів, щоб вигнати Путіна та відновити мир і стабільність у Європі".

"Велика Британія першою надала ракети NLAW, першою дала сучасні танки і першою відправила ракети дальньої дії. Тепер ми йдемо ще далі. Ми ніколи не дозволимо світу забути екзистенційну битву, яку веде Україна, і з нашою постійною підтримкою вони переможуть", — сказав Грант Шаппс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міноборони Британії не витратило й половини грошей з міжнародного фонду підтримки України.

Крім того, ми раніше інформували, що в Держдепі відповіли, коли Україна отримає новий пакет американської військової допомоги.

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