Допомога США Україні може бути останньою — депутат Бундестагу

На думку німецького політика, європейці мають зробити для України набагато більше.

Голова європейського комітету в Бундестазі Антон Хофрайтер вважає, що затверджена Палатою представників США допомога Україні може стати останньою "на довгий період" або взагалі останнім.

Про це передає n-tv.

"Можливо, це останній пакет допомоги США на дуже довгий час, або навіть останній взагалі", – сказав Хофрайтер.

За його словами, американська підтримка України стала невизначеною, зважаючи на тривалий глухий кут навколо затвердження пакету допомоги.

"Ми, європейці, маємо зробити для України набагато більше", – підсумував він.

Раніше Антон Хофрайтер заявив, що Україна не зможе виграти війну з Росією найближчим часом, однак має далеку перспективу досягнути цього.

Нагадаємо, в суботу, 20 квітня, Палата представників США ухвалила законопроєкт про допомогу Україні на майже 61 млрд доларів. Тепер це рішення має ухвалити Сенат.

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