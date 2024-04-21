Лідер республіканців у Сенаті оцінив перспективи ухвалення допомоги Україні

Мітч Макконнелл заявив, що прийшов час "Сенату творити історію".

Лідер меншості в Сенаті республіканець Мітч Макконнелл назвав ухвалення законопроєкту, який передбачає 61 млрд доларів допомоги Україні, терміновим та підтвердив, що голосування за нього відбудеться у вівторок, 23 квітня.

Про це повідомляє “Голос Америки”.

"Завдання, яке стоїть перед нами, є терміновим. Знову настала черга Сенату творити історію", - цитує видання заяву сенатора Макконнелла.

Лідер меншості зауважив, що Палата представників нарешті схвалила “важливу інвестицію в міцність наших альянсів і партнерств, довіру до наших зобов’язань і здатність наших власних Збройних сил захищати Америку та стримувати агресію".

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Він додав, що схвалення Палатою представників цього законопроєкту на крок наближає прийняття "важливої додаткової програми національної безпеки, щоб допомогти Америці та її друзям протистояти найнебезпечнішій низці загроз за покоління".

Нагадаємо, лідер більшості в Сенаті, представник Демократичної партії Чак Шумер раніше заявив, що голосування щодо додаткового фінансування пріоритетів національної безпеки США, який включає допомогу Україні у розмірі 60,8 млрд доларів, відбудеться у вівторок, 23 квітня.

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