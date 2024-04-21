Чому спікер Джонсон погодився на допомогу Україні — The New York Times

На рішення спікера Палати представників Конгресу США республіканця Майка Джонсона винести на голосування законопроєкт про допомогу Україні вплинули оголошені дані розвідки, політичний тиск і зміна в особистих переконаннях.

Про це йдеться в аналітичній публікації The New York Times.

Як рядовий прихильник жорсткої лінії в Республіканській партії Джонсон виступав проти фінансування військових зусиль Києва, доки не будуть виконані вимоги його партії щодо посилення південного кордону США.

Однак незадовго до історичного голосування Джонсон заговорив зовсім по-іншому. "Я хочу бути на правильному боці історії", – заявив він.

За його словами, настав критичний час, коли потрібно робити те, що є правильним. “Я вважаю, що надання летальної допомоги Україні зараз є критично важливим", – сказав політик журналістам у Капітолії.

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Сам Майк Джонсон пояснював зміну своїх поглядів отриманими розвідувальними даними, зокрема про те, що Володимир Путін не зупиниться і може зазіхнути на країни Балтії.

Ще одним ключовим моментом у зміні позиції Джонсона називають дискусії в лютому цього року, які відбулися в Овальному кабінеті Білого дому, коли лідери Конгресу зустрілися з Джо Байденом. Високопосадовці з питань нацбезпеки тоді пояснили, наскільки жахливими будуть наслідки, якщо українська ППО не буде посилена американською зброєю.

За словами журналістів, Джонсон під час зустрічей з президентом України Володимиром Зеленським та іншими особами був вражений історіями про масштаби страждань, які російські війська спричинили в країні. Все це зачепило християнські почуття Джонсона.

Окрім того, спікер також зіткнувся з політичним тиском з боку деяких республіканців, які так само, як демократи, активно підтримували допомогу Україні і говорили, наскільки життєво важливою є ця допомога.

Коли він погодився поставити на голосування пакет допомоги, йому довелося зіткнутися з хвилею гніву з боку правого крила Республіканської партії, представники якого звинуватили Джонсона у зраді і неодноразово закликали його змінити курс. Однак політик зазначив, що не турбується про власну посаду спікера, але серйозно стурбований здатністю України стримувати Росію без допомоги США.

У виданні відзначили, що Джонсон не став обґрунтовувати жодного із законопроєктів про допомогу, як це майже завжди роблять спікери на трибуні Палати представників. Після ухвалення закону він лише виступив з уривчастою промовою про важливість допомоги.

Нагадаємо, в суботу, 20 квітня, Палата представників США ухвалила законопроєкт про допомогу Україні на майже 61 млрд доларів.

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