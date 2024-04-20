За допомогу Україні віддали свої голоси 311 конгресменів

У п'ятницю, 20 квітня, Палата представників США ухвалила законопроєкт про допомогу Україні на майже 61 млрд доларів.

Про це стало відомо з прямої трансляції із Палати представників.

Загалом за допомогу Україні віддали свої голоси 311 конгресменів, з них 210 представників Демократичної партії та 101 республіканець.

Результати голосування в Палаті представників за допомогу Україні / Фото: скриншот з відео

Загальний розмір законопроєкту щодо допомоги Україні, який ініціював спікер-республіканець Палати представників Майк Джонсон, становить 60,84 мільярда доларів.

Як раніше повідомлялося, із 60,8 млрд доларів на поповнення запасів озброєнь на американських складах передбачається виділити 23,2 млрд, на дії американських сил у Східній Європі – 11,3 млрд, на закупівлю Україною озброєнь - 14 млрд.

26 мільйонів доларів заплановано витратити на продовження нагляду й підзвітності за допомогою та обладнанням, що надається Україні.

Також у рамках цього законопроєкту Україна отримає в кредит 7,85 млрд доларів прямої фінансової допомоги державному бюджету. Позику має право списати президент США, але тільки після виборів, запланованих на 5 листопада 2024 року.

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Крім того, законопроєкт зобов'язує президента США негайно передати Україні далекобійні ракети ATACMS. Однак, президент має право відмовитися, якщо це суперечить національній безпеці США.

Після результативного голосування частина конгресменів вийшла до трибуни, тримаючи в руках українські прапорці. Це змусило спікера Джонсона зробити зауваження про недопустимість використання у законодавчому органі США прапорів інших держав.

Тепер законопроєкт відправлять до Сенату США. Очікується, що сенатори візьмуться за його розгляд наступного тижня, але остаточної дати голосування наразі не відомо.

Після схвалення сенаторами законопроект мають передати на підпис президенту США Джон Байдену. Ймовірно, це відбудеться відразу після результативного голосування.

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Нагадаємо, Комітет розвідки Палати представників США після секретного брифінгу щодо України закликав Конгрес ухвалити допомогу до кінця цього тижня.

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