Тест: перевірте свою уважність за допомогою цих картинок

Іноді найочевидніші речі залишаються непоміченими. І це не залежить від гостроти зору. Ось чому потрібно тренувати свою уважність. Натренована уважність допоможе бачити деталі та багато чого важливого, що ми часто пропускаємо в житті.

Пропонуємо тести-картинки, які допоможуть зрозуміти, наскільки ви уважні. А якщо не дуже – потренувати цю здібність.

Потрібно лише уважно подивитися, щоб нічого від вас не вислизнуло. І бажано це зробити швидко. Якщо не вдається знайти потрібну річ або деталь – зосередитися ще раз і зрештою підглянути відповідь.

У якому слові "комфорт" зроблена помилка

Відповідь побачимо тут:

Подивіться уважно і знайдіть, де сховалося число 120

Тест не прямолінійний, як думають, відповідь ось тут:

Знайдіть руку, яка не хоче бути, "як усі"

Знаходимо, де заховалася рука:

У деяких нулів виросли хвости, порахуйте, скільки їх

А ось і допомога в пошуках:

Кольори якого світлофора розташовані не підряд

А ось і неправильний світлофор:

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