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Тест: перевірте свою уважність за допомогою цих картинок

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Тест: перевірте свою уважність за допомогою цих картинок

Тест на уважність

Тест-картинки для перевірки та тренування уважності.

Іноді найочевидніші речі залишаються непоміченими. І це не залежить від гостроти зору. Ось чому потрібно тренувати свою уважність. Натренована уважність допоможе бачити деталі та багато чого важливого, що ми часто пропускаємо в житті.

Пропонуємо тести-картинки, які допоможуть зрозуміти, наскільки ви уважні. А якщо не дуже – потренувати цю здібність.

Потрібно лише уважно подивитися, щоб нічого від вас не вислизнуло. І бажано це зробити швидко. Якщо не вдається знайти потрібну річ або деталь – зосередитися ще раз і зрештою підглянути відповідь.

  • У якому слові "комфорт" зроблена помилка

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Відповідь побачимо тут:

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  • Подивіться уважно і знайдіть, де сховалося число 120

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Тест не прямолінійний, як думають, відповідь ось тут:

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  • Знайдіть руку, яка не хоче бути, "як усі"

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Знаходимо, де заховалася рука:

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  • У деяких нулів виросли хвости, порахуйте, скільки їх

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А ось і допомога в пошуках:

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  • Кольори якого світлофора розташовані не підряд

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 А ось і неправильний світлофор:

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