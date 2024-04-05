Тест: перевірте свою уважність за допомогою цих картинок

Тест-картинки для перевірки та тренування уважності.
Іноді найочевидніші речі залишаються непоміченими. І це не залежить від гостроти зору. Ось чому потрібно тренувати свою уважність. Натренована уважність допоможе бачити деталі та багато чого важливого, що ми часто пропускаємо в житті.
Пропонуємо тести-картинки, які допоможуть зрозуміти, наскільки ви уважні. А якщо не дуже – потренувати цю здібність.
Потрібно лише уважно подивитися, щоб нічого від вас не вислизнуло. І бажано це зробити швидко. Якщо не вдається знайти потрібну річ або деталь – зосередитися ще раз і зрештою підглянути відповідь.
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У якому слові "комфорт" зроблена помилка
Відповідь побачимо тут:
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Подивіться уважно і знайдіть, де сховалося число 120
Тест не прямолінійний, як думають, відповідь ось тут:
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Знайдіть руку, яка не хоче бути, "як усі"
Знаходимо, де заховалася рука:
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У деяких нулів виросли хвости, порахуйте, скільки їх
А ось і допомога в пошуках:
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Кольори якого світлофора розташовані не підряд
А ось і неправильний світлофор:
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