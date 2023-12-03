Математична головоломка для дітей та дорослих: спробуйте свої сили

Головоломка зі шкільної програми, яку не всі дорослі можуть розв'язати
Задача, яку можуть вирішити діти, не завжди під силу дорослим. Не всі, на жаль, можуть її правильно розв'язати.
Найчастіше, дорослі називають правильними відповідями 1, 3, 9 або 12. Яка ж насправді правильна відповідь рівняння 6:2(1+2)?
Спробуйте правильно розв’язати це рівняння. Завдання неважке, але помилку зробити легко, якщо забути про основні принципи обчислення в математиці
Як правильно розв'язати задачу
Якщо додавання, віднімання, множення та ділення входять в одне рівняння, потрібно дотримуватися правильного порядку дій при розв’язуванні рівнянь.
- Математичні правила кажуть, що пріоритет мають ті дії, що зазначені в дужках. Тобто почати потрібно з 1+2, що дорівнюватиме 3.
- Наступний крок, потрібно вирішити, скільки буде 6:2*3=? Правила кажуть, що якщо є ділення та множення, виконувати їх потрібно по черзі, починаючи зліва. Тобто 6:2=3, далі 3x3=9.
Таким чином правильний результат математичної головоломки буде 9.
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