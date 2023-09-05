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Логічна головоломка з сірниками: перевір свій розум

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
98
Час на прочитання
1 хв
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Логічна головоломка з сірниками: перевір свій розум

Головоломка зі спічками

Переклади два сірники так, щоб рівність стала правильною

Пропонуємо вирішити головоломку з сірниками, яку розв'язати не так то просто. Але можливо для кмітливого розуму.

Головоломки набувають популярності в соцмережах. Їх шукають та вирішують. А все тому, що головоломки тренують пам’ять та уяву, допомагають формувати нестандартні підходи до розв'язання задач, розвивають  просторове і логічне мислення, відволікають від негативних думок.

Головоломки з сірниками, зазвичай являють собою рівняння чи геометричні фігури, де потрібно переставити один. два декілька сірників, щоб знайти правильне рішення, або щоб отримати потрібну фігуру.

У цій головоломці потрібно перекласти два сірники, щоб рівність стала вірною.

Головоломка з сірниками / ©
Головоломка з сірниками

 Час пішов, спробуй вирішити головоломку за максимум п'ять хвилин, перебираючи варіанти. Сподіваємось,  все вийшло. Якщо ні, відповідь на малюнку.  

Відповідь на головоломку / ©
Відповідь на головоломку

Для того, щоб рівність була правильною потрібно переставити два сірники таким чином, щоб поміняти знак додавання на знак множення як на малюнку.  

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Дата публікації
Перегляди
98
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