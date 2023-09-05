Логічна головоломка з сірниками: перевір свій розум

Переклади два сірники так, щоб рівність стала правильною

Пропонуємо вирішити головоломку з сірниками, яку розв'язати не так то просто. Але можливо для кмітливого розуму.

Головоломки набувають популярності в соцмережах. Їх шукають та вирішують. А все тому, що головоломки тренують пам’ять та уяву, допомагають формувати нестандартні підходи до розв'язання задач, розвивають просторове і логічне мислення, відволікають від негативних думок.

Головоломки з сірниками, зазвичай являють собою рівняння чи геометричні фігури, де потрібно переставити один. два декілька сірників, щоб знайти правильне рішення, або щоб отримати потрібну фігуру.

У цій головоломці потрібно перекласти два сірники, щоб рівність стала вірною.

Головоломка з сірниками

Час пішов, спробуй вирішити головоломку за максимум п'ять хвилин, перебираючи варіанти. Сподіваємось, все вийшло. Якщо ні, відповідь на малюнку.

Відповідь на головоломку

Для того, щоб рівність була правильною потрібно переставити два сірники таким чином, щоб поміняти знак додавання на знак множення як на малюнку.

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