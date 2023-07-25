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Загадки на логіку про все на світі, цікаві запитання на кмітливість для дорослих та дітей

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
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975
Час на прочитання
3 хв
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Загадки на логіку про все на світі, цікаві запитання на кмітливість для дорослих та дітей

Загадки на логіку для дітей та дорослих

Цікаві, смішні, з хитринкою задачі загадки, задачі на логіку для дітей та дорослих

Чому потрібно відгадувати загадки та розв'язувати логічні задачі не лише дітям, а й дорослим

  • По-перше, це просто цікаво, інколи дуже цікаво.
  • Тому що це покращує настрій.
  • Відгадування загадок, розв'язання задач тренує розум  – розвиває логіку, швидкість мислення, кмітливість та винахідливість.
  • Загадки розширюють світогляд і розвивають спостережливість.

Загадки та запитання на логіку для дітей та дорослих з хитринкою

  • З якого крану не можна помити руки? (З будівельного).
  • Який годинник показує правильний час лише двічі на добу? (Поламаний, який зупинився).
  • Летіли качки: одна попереду та дві позаду, одна позаду та дві попереду, одна між двома та три в ряд. Скільки всього летіло качок? (3).
  • Горять великий будинок та маленький. Який будинок гаситиме поліція? (Ніякий, поліція пожежі не гасить).
  • Скільки та які місяці мають по 28 днів? (Всі 12 місяців)
  • Чому складні загадки небезпечні для голови? (Тому що доводиться ламати над ними голову).
  • На гілці сидить ворона. Що треба зробити, щоб відпиляти гілку, не потривоживши ворону? (Дочекатися, поки вона полетить).
  • Чим більше з неї береш, тим більше вона стає.(Яма).
  • У клітці 3 папуги. Троє дівчат попросили дати їм по одній папузі. Кожній дівчинці дали папугу. І все ж у клітці залишилася одна папуга. Як так вийшло? (Одній дівчинці дали папугу разом із кліткою).
  • Хто може підняти та пересунути коня і слона? (Шахіст).
  • В саду ростуть берези. На кожній з них по 5 великих гілок. На кожній великій гілці по 10 маленьких гілочок, А на кожній маленькій гілочці - по 1 яблуку. Скільки яблук росте на цьому дереві? (Яблука на деревах не ростуть).
  • Електричка їде на схід зі швидкістю 80 км/годину. В який бік летить дим? (Якщо не має пожежі електрички не димлять).
  • На аркуші паперу написано число 86. Як збільшити це число на 12 , нічого не закреслюючи, і не дописуючи? (Перевернувши листок побачиш 98).
  • Якою рукою потрібно розмішувати чай? (Чай потрібно розмішувати ложкою, а не рукою).

Загадки та запитання на логіку для дорослих

  • Що належить вам, проте інші користуються цим частіше, ніж ви самі? (Ваше ім'я).
  • Що робити, якщо ви сіли в машину і збиралися їхати, а ноги не дістають до педалей? (Пересісти на сидіння водія).
  • "Зав'язати" можна, а розв'язати не вдасться. (Розмова).
  • Про що завжди говорять у майбутньому? (Про завтра).
  • Чи не лід, а тане, не човен, а спливає.(Зарплата).
  • Що може в той самий час: стояти й ходити, висіти та стояти, ходити й лежати? (Годинник).
  • Це дається нам тричі. Перші два рази безкоштовно. А третій раз доведеться заплатити. (Зуби)
  • Коли небо нижче від землі? (Коли дивишся у воду).

Загадки для дітей різного віку

  • Що стане з білою хустинкою, якщо її опустити у Червоне море? (Намокне).
  • Як кота перетворити на кита? (Замінити букву "о" на "и").
  • У морі плавало п'ять кораблів. Два кораблі пристали до берега. Скільки кораблів у морі? (5 кораблів).
  • Дві подружки грали у теніс 2 години. Скільки годин грала кожна з них? (Дві години вони грали одночасно).
  • Яке слово у словнику написано неправильно? (Це слово "Неправильно")
  • Що стане краще, якщо його потоптати? (Стежина).
  • Куди я, туди й вона (Тінь).
  • Можу зробити двох людей з одного. Що  я є? (Дзеркало).
  • Я поводжусь як тигр, я виглядаю як тигр, але я не тигр. Хто я? (Тигреня).

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Дата публікації
Перегляди
975
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