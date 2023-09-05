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Логическая головоломка со спичками: проверь свой ум

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
156
Время на прочтение
1 мин
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Логическая головоломка со спичками: проверь свой ум

Головоломка со спеками

Переставь две спички так, чтобы уравнение стало правильным

Предлагаем решить головоломку со спичками, которую решить не так-то просто. Но возможно для сообразительного ума.

Головоломки становятся популярными в соцсетях, их ищут и решают. А все потому, что головоломки тренируют память и воображение, помогают формировать нестандартные подходы к решению задач, развивают пространственное и логическое мышление, отвлекают от негативных мыслей.

Головоломки со спичками обычно представляют собой уравнения или геометрические фигуры, где нужно переставить одну, два несколько спичек, чтобы решение уравнения было правильным или чтобы получилась нужная фигура.

В этой головоломке нужно переложить две спички, чтобы равенство стало верным.

Головоломка со спичками / ©
Головоломка со спичками

Время пошло, попытайся решить головоломку за максимум пять минут, перебирая варианты. Надеемся, все вышло. Если нет, ответ на рисунке.

Ответ на головоломку / ©
Ответ на головоломку

Для того, чтобы равенство было верным нужно переставить две спички таким образом, чтобы поменять знак сложения на знак умножения как на рисунке.

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Дата публикации
Просмотры
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