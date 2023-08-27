Головоломка почти для гениев: проверь, есть ли ты среди них

Необходимо определить значение воздушных шаров за несколько секунд
Головоломки полезны не только для детей, но и для взрослых, они улучшают внимание, развивают интеллектуальные способности, критическое мышление, формируют полезные навыки решать проблемы в целом.
Регулярное решение головоломок тренирует мозг, оказывает положительное влияние на психическое и эмоциональное здоровье.
Проверить свой уровень интеллекта поможет головоломка "Найдите значение воздушных шаров за 9 секунд"
Чему равен каждый шарик
На изображении можно увидеть воздушные шары темно-синего, зеленого и желтого цвета.
Предлагается вычислить значение воздушных шаров за 9 секунд.
Спешите, время уходит.
Время вышло. Поздравляем тех, кто вычислил значение шаров разного цвета. Вы умны, если не гений, то точно у вас хорошие аналитические способности и вы хорошо учили математику.
На самом деле решить эту головоломку можно с помощью простых уравнений.
Решение головоломки "Найти значение воздушных шаров за 9 секунд"
Вычисляем следующим образом
- Два шарика желтого цвета в сумме равны 8. Следовательно, каждый шарик желтого цвета равен 8:2=4
- Следующее, определяем значение зеленого шарика – 5-4 =1
- Чтобы получить значение синего шарика — 10-1 = 9
Итак, проверяем:
9+1=10,
4+4=8,
4+1=5.
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