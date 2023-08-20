Логическая задача со спичками: попробуй решить

Решаем головоломку из спичек
Обычно головоломки из спичек имеют форму уравнений, ответ которых неправильный.
Разгадывать головоломки из спичек интересно и полезно, при разгадывании таких логических задач тренируются умственные способности и развиваются навыки логического мышления.
Чтобы разгадать спичечную головоломку, нужно переместить одну или несколько спичек. Все, что нужно, чтобы найти правильный ответ, так это внимательно взглянуть на задачу, понять, что не так.
Одну из таких задач предлагает решить сайт Freshers Live
Изображенное на рисунке уравнение 4+1 решено неправильно, 4+1 не равно 3 – это очевидно.
Нужно переместить только одну спичку, чтобы исправить уравнение.
Правильный ответ получен 4+1=5
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