Логическая задача со спичками: попробуй решить

Обычно головоломки из спичек имеют форму уравнений, ответ которых неправильный.

Разгадывать головоломки из спичек интересно и полезно, при разгадывании таких логических задач тренируются умственные способности и развиваются навыки логического мышления.

Чтобы разгадать спичечную головоломку, нужно переместить одну или несколько спичек. Все, что нужно, чтобы найти правильный ответ, так это внимательно взглянуть на задачу, понять, что не так.

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Головоломка со спичками

Изображенное на рисунке уравнение 4+1 решено неправильно, 4+1 не равно 3 – это очевидно.

Нужно переместить только одну спичку, чтобы исправить уравнение.

Логическая задача

Правильный ответ получен 4+1=5

Логическая задача со спичками

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