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Логическая задача со спичками: попробуй решить

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
853
Время на прочтение
1 мин
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Логическая задача со спичками: попробуй решить

Логическая задача со спичками

Решаем головоломку из спичек

Обычно головоломки из спичек имеют форму уравнений, ответ которых неправильный.

Разгадывать головоломки из спичек интересно и полезно, при разгадывании таких логических задач тренируются умственные способности и развиваются навыки логического мышления.

Чтобы разгадать спичечную головоломку, нужно переместить одну или несколько спичек. Все, что нужно, чтобы найти правильный ответ, так это внимательно взглянуть на задачу, понять, что не так.

Одну из таких задач предлагает решить сайт Freshers Live

Головоломка со спичками / ©
Головоломка со спичками

Изображенное на рисунке уравнение 4+1 решено неправильно, 4+1 не равно 3 – это очевидно.

Нужно переместить только одну спичку, чтобы исправить уравнение.

Логическая задача / ©
Логическая задача

Правильный ответ получен 4+1=5

Логическая задача со спичками / ©
Логическая задача со спичками

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Дата публикации
Просмотры
853
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