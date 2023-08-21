В Украине стартовал новый этап обмена ламп: кто и как может получить

Украинцы обменяли уже около 20 миллионов ламп.
В Украине стартовал новый этап обмена ламп накаливания на более эффективные LED.
Об этом сообщил генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский.
В этот раз можно бесплатно получить лампы для подъездов домов, школ, детских садов, больниц, библиотек и музеев.
С начала полномасштабной войны украинцы обменяли около 20 миллионов ламп накаливания на эффективные LED-лампы в собственных домах.
"Укрпочта, в совместной программе с ЕС, Министерством Экономики и Действие, открывает новый этап обмена ламп для ОСМД и всех вышеперечисленных заведений", — сообщил он.
Чтобы получить лампу юридическим лицам, нужно оставить заявку на портале "Действие" и забрать лампы в отделении Укрпочты.
Механизм следующий:
- необходимо авторизироваться на портале "Действие" с помощью квалифицированной электронной подписи юрлица;
- проверить данные по предприятию;
- в пункте "Услуги" выбрать "Обмен лампочек" и заполнить запрос;
- указать площадь в калькуляторе — там будет указан предел, по которому можно выбрать количество и тип ламп;
- поставить отметку о согласии сдачи такого же количества ламп накаливания;
- указать местонахождение организации;
- подписать запрос на потребность КЭПом юрлица.
По словам гендиректора Укрпочты, таким образом, украинцы помогут энергетической безопасности страны и снизят расходы на своих счетах.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль предупредил украинцев об угрозе новых массированных ракетных ударов по украинской энергетической системе.