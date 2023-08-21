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В Украине стартовал новый этап обмена ламп: кто и как может получить

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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В Украине стартовал новый этап обмена ламп: кто и как может получить

В Украине стартовал новый этап обмена ламп: / Фото: Pexels

Украинцы обменяли уже около 20 миллионов ламп.

В Украине стартовал новый этап обмена ламп накаливания на более эффективные LED.

Об этом сообщил генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский.

В этот раз можно бесплатно получить лампы для подъездов домов, школ, детских садов, больниц, библиотек и музеев.

С начала полномасштабной войны украинцы обменяли около 20 миллионов ламп накаливания на эффективные LED-лампы в собственных домах.

"Укрпочта, в совместной программе с ЕС, Министерством Экономики и Действие, открывает новый этап обмена ламп для ОСМД и всех вышеперечисленных заведений", — сообщил он.

Чтобы получить лампу юридическим лицам, нужно оставить заявку на портале "Действие" и забрать лампы в отделении Укрпочты.

Механизм следующий:

  • необходимо авторизироваться на портале "Действие" с помощью квалифицированной электронной подписи юрлица;
  • проверить данные по предприятию;
  • в пункте "Услуги" выбрать "Обмен лампочек" и заполнить запрос;
  • указать площадь в калькуляторе — там будет указан предел, по которому можно выбрать количество и тип ламп;
  • поставить отметку о согласии сдачи такого же количества ламп накаливания;
  • указать местонахождение организации;
  • подписать запрос на потребность КЭПом юрлица.

По словам гендиректора Укрпочты, таким образом, украинцы помогут энергетической безопасности страны и снизят расходы на своих счетах.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль предупредил украинцев об угрозе новых массированных ракетных ударов по украинской энергетической системе.

В Украине стартовал второй этап программы по обмену старых ламп накаливания на энергоэффективные LED

В Украине стартовал второй этап программы по обмену старых ламп накаливания на энергоэффективные LED

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Дата публикации
Просмотры
1691
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