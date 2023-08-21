В Украине стартовал новый этап обмена ламп: кто и как может получить

Украинцы обменяли уже около 20 миллионов ламп.

В Украине стартовал новый этап обмена ламп накаливания на более эффективные LED.

Об этом сообщил генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский.

В этот раз можно бесплатно получить лампы для подъездов домов, школ, детских садов, больниц, библиотек и музеев.

С начала полномасштабной войны украинцы обменяли около 20 миллионов ламп накаливания на эффективные LED-лампы в собственных домах.

"Укрпочта, в совместной программе с ЕС, Министерством Экономики и Действие, открывает новый этап обмена ламп для ОСМД и всех вышеперечисленных заведений", — сообщил он.

Чтобы получить лампу юридическим лицам, нужно оставить заявку на портале "Действие" и забрать лампы в отделении Укрпочты.

Механизм следующий:

необходимо авторизироваться на портале "Действие" с помощью квалифицированной электронной подписи юрлица;

проверить данные по предприятию;

в пункте "Услуги" выбрать "Обмен лампочек" и заполнить запрос;

указать площадь в калькуляторе — там будет указан предел, по которому можно выбрать количество и тип ламп;

поставить отметку о согласии сдачи такого же количества ламп накаливания;

указать местонахождение организации;

подписать запрос на потребность КЭПом юрлица.

По словам гендиректора Укрпочты, таким образом, украинцы помогут энергетической безопасности страны и снизят расходы на своих счетах.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль предупредил украинцев об угрозе новых массированных ракетных ударов по украинской энергетической системе.

В Украине стартовал второй этап программы по обмену старых ламп накаливания на энергоэффективные LED

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.