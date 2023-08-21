Ростов-на-Дону вздрогнул от мощной "бавовны" (видео)

Местные жители заявляют, что в домах треснули окна, а местные власти традиционно успокаивают.

В российском Ростове-на-Дону прогремели взрывы 21 августа, звуки которых были зафиксированы на камерах видеонаблюдения.

Об этом сообщают российские Телеграм-каналы.

Жители Ростова рассказывают, что слышали звуки не менее трех мощных взрывов. Люди говорят, что в результате взрывов даже "тряслись и треснули" окна.

Также читайте Пропагандистка Симоньян пожаловалась на беспилотник, котрый упал недалеко от ее улицы

Российские паблики распространяют информацию о работе ПВО над городом и якобы "ракетной атаке".

Что говорят власти о взрывах в Ростове

В то же время губернатор Ростовской области Василий Голубев убеждает, что причиной громких звуков в городе является "переход самолета на сверхзвук".

"В связи с многочисленными сообщениями о громких звуках, которые были слышны в разных частях Ростова и окрестностях. Военные проинформировали о переходе самолета на сверхзвук. Прошу сохранять спокойствие", — написал губернатор в Сети.

В Ростове-на-Дону прогремели громкие взрывы (видео)

Напомним, ранее 21 августа российское Минобороны заявило об очередном сбитии ударных беспилотников под Москвой. Из-за угрозы атаки БПЛА московские аэропорты были вынуждены ограничить вылет авиарейсов.

Читайте также: