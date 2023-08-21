В Сумах мальчик помогает ТЦК: "Форма есть и автомат учебный" (видео)

Маленький доброволец поделился, что ему нравится в военкомате и комфортно там.

В Сумах мальчик решил помочь военным в местном ТЦК и СП и устроился там на "работу".

Об этом говорится в сюжете "Суспільне. Суми".

Семилетний Илья рассказал, что охраняет и открывает ворота в военкомат. Мальчику выдали военную форму и учебный автомат.

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"Я гулял возле военкомата, здесь где-то на этой территории. Ко мне пришла идея – а чего бы мне там не работать? Сначала я пожал руку и потом это все началось", – поделился юный охранник.

"Я открываю ворота, охраняю ворота в военкомат. Мне здесь нравится. Мне здесь комфортно. Сначала у меня только кепка и шорты были военные, а теперь у меня вся форма есть. Этот военный, который мне подарил форму, потом подарил вот такой автомат. Хоть он и учебный, но не настоящий же мне давать", – рассказал Илья.

Его бабушка рассказала, что сначала родные ребенка удивились известию о "работе" в военкомате, ведь не были уверены, что в ТЦК такое позволили бы. Однако, когда убедились во всем, поддержали Илью.

К слову, в Московской области РФ бойцы Росгвардии во время показательных выступлений начали стрелять в зрителей из автоматов холостыми патронами и ранили ребенка.

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