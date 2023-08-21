Москву атаковали неизвестные беспилотники: закрыты аэропорты

Министерство обороны России сообщило об очередном сбитии ударных беспилотников под Москвой. Из-за угрозы атаки БПЛА московские аэропорты ограничили вылет самолетов.

Как заявляет Минобороны РФ, 21 августа около 6:50 "пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа".

В ведомстве утверждают, что силами ПВО беспилотник "был обнаружен над территорией Московской области и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы". Потеряв управление, БПЛА якобы потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Одинцовского района. О пострадавших не сообщается.

Также в Минобороны РФ рассказали, что в 08.16 российская ПВО "обнаружила и уничтожила" дрон над территорией Истринского района Московской области.

Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что сбитый в Истринском районе беспилотник упал возле нее на соседней улице. По словам Симоньян, жертв и разрушений нет.

Маргарита Симоньян показала фото "прилета"

В то же время, как сообщают российские пропагандистские СМИ, во всех московских аэропортах был объявлен режим "Ковер", задержаны несколько рейсов на вылет и прилет.

В частности, аэропорт "Внуково" сообщил, что по независимым от него причинам "введены ограничения на прием и выпуск самолетов, часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани".

В московских аэропортах задержан ряд рейсов / Фото: flightradar24

Атаки беспилотников на Москву

За последние недели в России регулярно заявляют о сбитии в Москве и Московской области ударных дронов и обвиняют в атаках Украину.

В ночь на 20 августа в двух российских аэропортах был введен режим "Ковер" из-за угрозы применения неизвестных БпЛА.

19 августа в военном ведомстве государства-агрессора заявили об обнаруженном на подлете в Москву беспилотном аппарате самолетного типа.

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