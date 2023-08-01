В Минобороны РФ обвинили в атаке беспилотников на Москву "киевский режим"

Российские власти сообщили свою версию атаки на Москву

«Ночью 1 августа пресечена попытка "террористической атаки "киевского режима" беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве и Московской области».

Об этом заявили в Минобороны России в соцсетях.

Якобы, «два украинских БПЛА уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области».

«Еще один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити», - говорится в сообщении.

Также московский аэропорт «Внуково» возобновил свою работу. Все ограничения сняли. Самолеты снова приземляются и взлетают.

Тем временем полиция оцепила территорию возле башни IQ, где нашли осколки сбитого БПЛА. Эксперты изучают найденные детали дрона.

Обломки беспилотника будут направлены на взрыво-техническую экспертизу, сообщили в российских экстренных службах.

Напомним, что утром 30 июля 2023 года Москва была снова атакована беспилотниками. В Министерстве обороны России в соцсетях. В минобороны РФ заявили, что якобы один "украинский БПЛА" уничтожен в воздухе "средствами ПВО" над территорией Одинцовского района Московской области. Еще два беспилотника потеряли управление и потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.

Читайте также: