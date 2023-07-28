Россиянам примерещилась атака беспилотника на Москву

Фото или видео прилетов в Сеть никто не выкладывал.

Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, сбитого силами Министерства обороны.

Об этом в социальных сетях написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Разрушений и пострадавших нет.

Больше подробностей об инциденте нет.

Информация об "атаке" была подхвачена и распространена русскими пропагандистами.

Напомним, в понедельник, 24 июля, в Москве раздались взрывы В 04:00 звуки взрывов были слышны в разных районах города. В России традиционно обвинили ВСУ в атаке. В сообщении Минобороны РФ отмечается, что якобы была "прекращена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя беспилотными летающими объектами на территории города Москвы".

На следующий день, 25 июля, российский Следственный комитет открыл уголовные дела о терроризме из-за атак беспилотников на Москву и временно аннексирован Крым.

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