Игнат прокомментировал появление нового иранского дрона "Шахед-149 Газа"

Украина должна быть готова к атакам различных видов беспилотников, которыми российские оккупанты могут наносить удары по стране. В частности, речь идет о появлении БПлА "Шахед-149 Газа", недавно презентовавшего Иран.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

На вопрос, может ли Тегеран передать это оружие России для новых обстрелов украинских территорий, Игнат ответил: "По этому конкретно я не могу вам сказать... Многие беспилотники есть у Ирана, к сожалению".

Вместе с тем, отметил представитель ПС, в Украине были не только "Шахеды". В частности, не раз сбивали ударный "Мохаджер-6".

"Все может он (Иран — Ред.) передать России, если на то будет… Тот же "Араш-2", похожий на крылатую ракету, — об этом тоже говорилось. Поэтому надо быть готовым к таким вещам, потому что беспилотники будут и дальше применяться", — подчеркнул спикер.

По словам Игната, Украина также должна развивать отрасль беспилотной авиации ударного типа, а также средства противодействия БПЛА.

Напомним, разведка Британии озвучила один из приоритетов Кремля в войне против Украины. Отмечается, что использование тактических дронов является одним из важнейших компонентов войны. По данным разведки, всех российских школьников будут обучать основам управления боевыми беспилотниками.

Читайте также: