Британские разведчики объяснили, почему РФ активизировала удары по Одессе

Агрессорка Российская Федерация от 18 июля активизировала удары по Одессе и югу Украины. Во время атак оккупанты использовали необычное количество ракет AS-4 KITCHEN (Х-22) весом 5,5 тонны. Они предназначены для уничтожения авианосцев.

Об этом сообщили в разведке Министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что повреждения коснулись нескольких зернохранилищ в Черноморском порту к югу от Одессы, а также исторического центра города. Кроме того, 24 июля РФ нанесла удар беспилотниками-камикадзе по докам на реке Дунай, примерно в 200 метрах от румынской границы.

По данным британской разведки, с августа 2022-го по июнь 2023-го, когда еще действовала Черноморская зерновая инициатива, агрессорка в целом воздерживалась от нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры в южных портах.

"Поскольку России не удалось возобновить соглашение, Кремль, вероятно, чувствует себя менее политически ограниченным и пытается нанести удары по целям в Одессе, поскольку считает, что Украина сохраняет военные активы в этих районах. С самого начала войны ударная кампания России характеризовалась плохой разведкой и неэффективным процессом нацеливания", — отмечают в Минобороны.

Как сообщалось, после российской ракетной атаки на портовую инфраструктуру практически 30 кораблей бросили якорь и стоят в ожидании. Среди которых танкеры-химовозы. Еще три судна бросили якорь вдоль водного пути, ведущего к терминалу Рени-Одесса.

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