Россияне атаковали дронами Житомирскую область: есть попадания

Информации о жертвах пока нет.

Российские оккупанты ночью против 25 июля снова атаковали Житомирскую область беспилотниками. Есть попадания.

Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко

"Сегодня враг вновь атаковал Житомирщину дронами-камикадзе. По предварительной информации, в результате удара Shahed пострадал инфраструктурный объект", — говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, на месте "прилета" работают все экстренные службы. Информация о наличии жертв и масштабов повреждений уточняется.

Атака ночью 25 июля

Ночью в ряде областей была объявлена воздушная тревога. В Житомирской области сирены звучали с 03:57 до 05:43. Воздушные Силы предупреждают о применении баллистического вооружения на востоке Украины. Кроме того, была угроза атаки дронами в ряде областей.

Известно, что ночью россияне атаковали Полтавскую область. На территории региона силы ПВО сбили вражеский беспилотник.

В ночь на 25 июля взрывы произошли в Черкасской области. Оккупационные войска атаковали иранскими дронами "шахед" Черкасскую область. Случилось три попадания.

В Киевской области тревога длилась три часа. Враг атаковал Киев ударными БПЛА. В КМВА с утра сообщили, что ночью силами и средствами ПВО все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены на подлете в Киев.

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