В Каховке прогремели до 30 взрывов: враг жалуется на потери (видео)

Андрющенко утверждает, что это было приветствие для врага от ВСУ.

В оккупированной Каховке Херсонской области прозвучала серия взрывов, после которых российские оккупанты пожаловались на значительные потери.

Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в Сети 25 июля и выложил видео со звуками взрывов.

По словам Андрющенко, всего в Каховке было слышно около 30 взрывов.

"Каховка. ВСУ точно передали оккупанту доброе утро не менее 30 раз", — указано в заявлении.

Советник мэра Мариуполя добавил, что российские захватчики жалуются на значительные потери, понесенные в результате того, что стало причиной взрывов.

В оккупированной Каховке прогремела серия взрывов

Напомним, накануне четыре взрыва прогремели в оккупированном Токмаке на Запорожье. Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил о "прожарке русни на юге".

Заметим, по информации от украинского Генштаба на утро 25 июля, оккупанты пытаются помешать продвижению ВСУ на Запорожском и Херсонском направлениях. Враг также устроил авиаудары и артиллерийские обстрелы в районах ряда населенных пунктов Херсонской и Запорожской областей.

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