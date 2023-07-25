Обстрел водоема в Константиновке: возросло количество погибших

В результате обстрела Константиновки Донецкой области вечером 24 июля возросло число погибших. По состоянию на утро 25 июля известно о двух жертвах, среди которых десятилетний мальчик.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Известно, что семь человек получили ранения. Среди пострадавших четверо детей: девочки, которым пять, 11 и 12 лет, а также 12-летний мальчик.

"Один ребенок среди раненых — тяжелый. Его доставили в соседнюю область для оказания высококвалифицированной медицинской помощи. Состояние остальных детей удовлетворительное", — сообщил глава области.

Обстрел Константиновки

Российские оккупанты 24 июля около 19:00 обстреляли Константиновку кассетными боеприпасами. Россияне открыли огонь по местному водоему, на берегу которого отдыхали люди. Гали РСЗО "Смерч" с кассетными боеприпасами. К слову, это оружие применяется для "уничтожения живой силы противника".

Сначала было известно, что Россия убила отдыхавшего 10-летнего мальчика. Также спикер прокуратуры Донбасса Анастасия Медведева сообщила, что среди раненых детей есть две сестры, одна из девушек в тяжелом состоянии.

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