Вночі росіяни атакували Полтавську область - ОВА

Вночі проти вівторка, 25 липня, окупаційна російська армія атакувала Полтавську область безпілотниками. Сили ППО збили дрон.

Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"Сьогодні вночі ворог атакував Полтавщину. На території області наші сили ППО збили ворожий безпілотник. Дякуємо за чудову роботу", - йдеться у повідомленні голови ОВА.

Як повідомлялося, вночі повітряна тривога лунала у кількох областях України. Зокрема, на Полтавщині була загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Стало відомо, що вночі ворог атакував Київ ударними БпЛА. Силами і засобами ППО усі повітряні цілі були своєчасно виявлені та знищені на підльоті до Києва. Повітряна тривога тривала три години.

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