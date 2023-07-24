В Україні стався землетрус

За класифікацією землетрус відноситься до невідчутних.

На Полтавщині стався землетрус. Поштовхи магнітудою 2,6 бали за шкалою Ріхтера зафіксували о 21:42

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

"Підземні поштовхи на глибині 7 кілометрів зафіксували за 20 кілометрів на захід від міста", – йдеться у повідомленні.

За класифікацією землетрус відноситься до невідчутних.

"Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей. Струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами", – зазначає центр.

Нагадаємо, землетруси на території Полтавської області реєструвався і раніше, зокрема 14 січня 2023 року з магнітудою 2,7 та 03 жовтня 2022 року з магнітудою 3,4.

8 червня 2023 року у Полтавській області зареєстрували землетрус магнітудою (за шкалою Ріхтера) 3,7.

Читайте також: