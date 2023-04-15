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Землетрус спричинив паніку на туристичному острові Балі: відео

Землетрус спричинив паніку на туристичному острові Балі: відео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
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990
Час на прочитання
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Землетрус спричинив паніку на туристичному острові Балі: відео

Фото: соцмережі

Внаслідок підземних поштовхів будівлі гойдалися протягом кількох секунд.

Сильний землетрус сколихнув частину головного індонезійського острова Ява та туристичного острова Балі в п’ятницю, 14 квітня, спричинивши паніку. Наразі не було жодних повідомлень про серйозні пошкодження чи жертви.

Про це повідомляє Foxnews.

Геологічна служба США повідомила, що землетрус магнітудою 7,0 стався за 96,5 кілометрів  на північ від Тубана, прибережного міста в провінції Східна Ява, на глибині 594 кілометри.

Метеорологічне, кліматологічне та геофізичне агентство Індонезії заявило, що небезпеки цунамі немає, але попередило про можливі повторні поштовхи. Агентство оцінило попередню магнітуду в 6,6.

На відео, які поширювалися в соціальних мережах, видно, як місцеві жителі та туристи в сусідніх провінціях Центральна Ява, Джок'якарта та Балі панікували, коли будинки та будівлі гойдалися протягом кількох секунд. У деяких місцях пролунав сигнал про евакуацію, на вулиці вийшли натовпи людей.

Країна з населенням понад 270 мільйонів людей часто страждає від землетрусів, вивержень вулканів і цунамі через її розташування на дузі вулканів і лініях розломів у басейні Тихого океану, відомому як “Вогняне кільце”.

У 2004 році надзвичайно потужний землетрус в Індійському океані викликав цунамі, яке вбило понад 230 000 людей, більшість із них - в індонезійській провінції Ачех.

Нагадаємо, 13 квітня морський землетрус магнітудою 6,2 стався біля південно-західного узбережжя Канади. Повідомлень про пошкодження чи постраждалих не було.

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Дата публікації
Перегляди
990
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