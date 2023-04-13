На заході Канади стався землетрус незвичної сили

Підземні поштовхи відчувалися також вздовж північно-західного узбережжя США — на відстані майже 2000 кілометрів від епіцентру.

У четвер, 13 квітня, морський землетрус магнітудою 6,2 стався біля південно-західного узбережжя Канади. Повідомлень про пошкодження чи постраждалих немає.

Як повідомляє The Toronto Star, епіцентр землетрусу був під морським дном на глибині 8 км за кілька сотень кілометрів від острова Ванкувер.

Національний центр попередження про цунамі на Алясці повідомив, що небезпечна хвиля від землетрусу не очікується.

Сейсмічний аналітик Канадського управління природних ресурсів Бріндлі Сміт сказав, що агентство “не очікує жодних пошкоджень будівель” внаслідок цього підземного поштовху, який поза тим здивував своєю силою.

За його словами, кілька разів на рік у регіоні відбуваються менші землетруси.

“Щось, що наближається до 6 балів, трохи незвично, але причин для занепокоєння немає”, - запевнив Бріндлі Сміт.

Біля узбережжя Британської Колумбії поширені землетруси, хоча зазвичай не такого масштабу, оскільки рух із кількох різних плит і зон субдукції щороку викликає тисячі поштовхів.

Геологічна служба США стверджує, що цей землетрус також відчувався вздовж північно-західного узбережжя країни - на відстані майже 2000 кілометрів.

Нагадаємо, 12 квітня поблизу міста Яремче Івано-Франківської області стався землетрус магнітудою 2,5 бали.

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