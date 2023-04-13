"Святі" мільйони: Ткаченко назвав шокувальні прибутки УПЦ МП від Лаври

За словами міністра, потрібно зважати, на що пішли пожертви парафіян: "на збереження історичної спадщини чи на Mercedes".

Києво-Печерська лавра приносила УПЦ Московського патріархату щонайменше десятки мільйонів гривень обігу на рік.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає Liga.net.

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"Ми знаємо багато благодійників, які жертвували монастирю і кажуть УПЦ МП: "Ми вам відбудували". Ні, шановне панство, ви не відбудували. Відбудували люди, які жертвували кошти", – каже очільник Мінкульту.

Ткаченко закликав дивитися, на що пішли пожертви парафіян для Лаври: "на збереження історичної спадщини чи на Mercedes", натякаючи на "пристрасть" митрополита Павла до машин цієї марки, через що ієрарха у Мережі вже прозвали "Паша Мерседес".

Нагадаємо, що до 29 березня священики УПЦ Московського патріархату мали звільнити всі будівлі Києво-Печерської лаври та передати майно державі. Проте досі віряни УПЦ МП блокували доступ комісії Мінкульту до Нижньої лаври.

Сьогодні Комісія нарешті почала роботу комісія для перевірки стану державного майна. Вона зафіксувала руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини.

Раніше Шевченківський суд столиці обрав запобіжний захід наміснику монастиря УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі митрополитові Павлу у вигляді двох місяців домашнього арешту з носінням електронного браслета.

Перед цим СБУ виклала в Мережу аудіозапис розмов Павла, в яких той радів окупації Херсона, а вторгнення РФ називав "війною Америки і Росії до останнього українця".

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