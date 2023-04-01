Суд призначив митрополиту Павлу два місяці домашнього арешту

Також суддя заборонив митрополиту Павлу спілкуватись зі своїми вірянами.
Шевченківський суд столиці обрав запобіжний захід колишньому наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу Лебедю у вигляді двох місяців домашнього арешту.
Відповідне рішення було прийнято на засіданні суду, яке відбулось 1 квітня.
"Слідство встановило, що починаючи з 24 лютого 2022 року Петро Лебідь (митрополит Павло) вирішив виправдовувати агресію РФ, будучи намісником Києво-Печерської Лаври шляхом спілкування з парафіянами монастиря", - заявив прокурор і попросив суд відправити священика на 2 місяці під домашній арешт з носінням браслета.
Суд задовольнив прохання прокурорів та призначив обвинуваченому обмеження у вигляді двох місяців домашнього арешту.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 1 квітня Шевченківський суд столиці перепризначив проведення засідання щодо обрання запобіжного заходу колишньому наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу Лебедю.
Перед цим суддя переніс засідання на 3 квітня через погане почуття обвинувачуваного. Суд запропонував викликати швидку, але Лебідь відмовився.
Крім того, ми раніше інформували, що російська православна церква заступилася за намісника Києво-Печерської лаври Павла, якому вручили підозру, зокрема, щодо статті про виправдання агресії Росії.
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