Митрополиту УПЦ МП Павлу стало зле: судове засідання перенесли

Колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло Лебідь у Шевченківському суді міста Києва, де сьогодні, 1 квітня, йому розглядають запобіжний захід, поскаржився на погане самопочуття.

Про це передає кореспондент ТСН.ua із зали суду.

Суддя своєю чергою запропонував Павлу Лебідю викликати швидку, утім митрополит відмовився.

Перед цим вже другий адвокат запросив про відвід судді, прокурор виступив проти. Суддя відмовив у відводі.

Після цього суд оголосив перерву до понеділка, 3 квітня, 9:00.

Нагадаємо, 1 квітня СБУ вручила підозру митрополиту УПЦ (МП) Павлу, у його резиденції проходить обшук (фото).

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