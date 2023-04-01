Митрополиту УПЦ МП Павлу во время судебного заседания стало плохо

Бывший наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел Лебедь в Шевченковском суде Киева, где сегодня, 1 апреля, ему рассматривают меру пресечения, пожаловался на плохое самочувствие.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua из зала суда.

Судья, в свою очередь, предложил Павлу Лебедю вызвать скорую, но митрополит отказался.

Перед этим уже второй адвокат запросил об отводе судьи, прокурор выступил против. Судья отказал в отводе.

После этого суд объявил перерыв до понедельника, 3 апреля, в 9:30.

Напомним, 1 апреля СБУ вручила подозрение митрополиту УПЦ (МП) Павлу, в его резиденции проходит обыск (фото).

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